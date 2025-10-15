صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کے زیر اہتمام سیمینار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کے زیر اہتمام ’’پاکستان میں سرکاری ملازمتوں کے حصول کا راستہ‘‘ کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا۔

اس سیمینار کا مقصد طلبہ کو سی ایس ایس اور دیگر مقابلے کے امتحانات کی تیاری کے مؤثر طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔ مہمانِ خصوصی علی صالح حیات کلیار، ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو تھے ، شجاع عباس، نے بطور مہمانِ اعزاز ی شرکت کی۔علی صالح حیات کلیار نے طلبہ کو مقابلے کے امتحانات میں کامیابی کے لیے نظم و ضبط، تسلسل اور وقت کے مؤثر استعمال پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سی ایس ایس جیسے امتحانات میں کامیابی کے لیے محض رٹہ نہیں بلکہ تجزیاتی سوچ، قومی و بین الاقوامی امور کی گہری سمجھ، اور مربوط منصوبہ بندی ضروری ہے۔

