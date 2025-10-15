صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ جلسہ سیرت النبیؐ، تقسیم اسناد و دستارِ فضیلت 19اکتوبر کو ہو گی

  • سرگودھا
سالانہ جلسہ سیرت النبیؐ، تقسیم اسناد و دستارِ فضیلت 19اکتوبر کو ہو گی

شاہ پور(نمائندہ دنیا )سالانہ جلسہ سیرت النبیؐ، تقسیم اسناد و دستارِ فضیلت جامع مسجد مدنی میں مورخہ 19 اکتوبربروز اتوار بعد نماز عشاء منعقد کیا جائیگا۔۔۔

 جس میں مدرسہ کے فارغ التحصیل طلبامیں اسناد تقسیم کی جائیں گی، اس موقع پر علامہ مسرور نواز جھنگوی، مفتی سعید ارشد الحسینی ، علامہ احسان اللہ صدیقی، علامہ شبیر احمد قریشی ، ، ملک ممتاز اعوان ، حاجی پروفیسر ثناء اللہ، حافظ عطاء اللہ ، حاجی مسعود احمد، عبدالبدیع، شبیر احمد قریشی ، حافظ ظفر شہزاد گجر شرکت فرمائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر