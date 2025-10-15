سالانہ جلسہ سیرت النبیؐ، تقسیم اسناد و دستارِ فضیلت 19اکتوبر کو ہو گی
شاہ پور(نمائندہ دنیا )سالانہ جلسہ سیرت النبیؐ، تقسیم اسناد و دستارِ فضیلت جامع مسجد مدنی میں مورخہ 19 اکتوبربروز اتوار بعد نماز عشاء منعقد کیا جائیگا۔۔۔
جس میں مدرسہ کے فارغ التحصیل طلبامیں اسناد تقسیم کی جائیں گی، اس موقع پر علامہ مسرور نواز جھنگوی، مفتی سعید ارشد الحسینی ، علامہ احسان اللہ صدیقی، علامہ شبیر احمد قریشی ، ، ملک ممتاز اعوان ، حاجی پروفیسر ثناء اللہ، حافظ عطاء اللہ ، حاجی مسعود احمد، عبدالبدیع، شبیر احمد قریشی ، حافظ ظفر شہزاد گجر شرکت فرمائیں گے۔