شاہ پور کے مین اور ملحقہ بازاروں میں قبضہ مافیا کا راج

  • سرگودھا
شاہ پور کے مین اور ملحقہ بازاروں میں قبضہ مافیا کا راج

دوکانوں کے آگے کئی کئی فٹ تجاوزات قائم، مین بازار سکڑ کر رہ گیا

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور شہر کے مین بازار اور ملحقہ بازاروں سمیت قبضہ مافیا نے اپنی دوکانوں کے آگے کئی کئی فٹ تجاوزات کرکے اپنا قبضہ جما لیا۔دکانوں کے باہر تجاوزات کی وجہ سے مین بازار سکڑ کر صرف چند فٹ ہی رہ گیا ہے ۔ اڈا ٹم ٹم روڈ ، مین بازار نولکھا بازار بھی قبضہ مافیا براجمان ہے ۔ جس سے آئے روزحادثات بھی معمول بن چکے ہیں، شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مین بازار میں تھڑوں، ریڑھیوں اور پھٹوں کیوجہ سے پیدل گزرنا بھی مشکل ہوچکا ہے ۔ بازار میں آئے ہوئے شہریوں نے کہا کہ بااثر قبضہ مافیا کے سامنے تحصیل انتظامیہ و ضلع کونسل مکمل طور پر بے بس دکھائی دے رہی ہیں ۔

