صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل کلورکوٹ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

  • سرگودھا
تحصیل کلورکوٹ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

کلورکوٹ (نامہ نگار) تحصیل کلورکوٹ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا،مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر 72,726 بچوں اور بچیوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔

 یہ مہم 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کہا کہ پولیو کا مکمل خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔ والدین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی طور پر پلائیں تاکہ ہم ایک پولیو فری پاکستان کی منزل حا صل کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر