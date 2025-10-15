تحصیل کلورکوٹ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا
کلورکوٹ (نامہ نگار) تحصیل کلورکوٹ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا،مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر 72,726 بچوں اور بچیوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔
یہ مہم 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کہا کہ پولیو کا مکمل خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔ والدین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی طور پر پلائیں تاکہ ہم ایک پولیو فری پاکستان کی منزل حا صل کر سکیں۔