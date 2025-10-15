کروڑوں روپے سے تعمیر کارپٹ روڈ ٹوٹ کا شکار ہو گئے
نئے بننے والے کارپٹ روڈز کے کناروں کی مٹی بارشوں کی وجہ سے بہہ گئی
کندیاں(نمائندہ دنیا )محکمہ ہائی وے میانوالی کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث میانوالی ضلع بھر میں کروڑوں رو پے کی خطیررقم سے تعمیر ہونے والے کارپٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ اور تباہی سے دوچار ہیں نئے بننے والے کارپٹ روڈز کے کناروں کی مٹی بارشوں کی وجہ سے بہہ گئی ہے اربوں روپے کے روڈ برباد ہو گئے محکمہ ہائی وے میانوالی اور ٹھیکیدار منظر عام سے غائب ہو گئے سیکورٹی کی رقم موجود ہونے کے باوجود سڑک کے کناروں سے بہہ جانے والی مٹی نہ ڈالی جا سکی میانوالی ضلع بھر میں اربوں روپے کی لاگت سے کئی کارپٹ روڈز بنائے گئے جن کے کناروں سے شدید بارشوں کی وجہ سے مٹی بہہ گئی اور جگہ جگہ گڑھے بن گئے جسکی وجہ سے کارپٹ روڈ کے کنارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کناروں پر مٹی نہ ڈالنے کی وجہ سے کئی حادثات بھی ہو چکے ہیں محکمہ ہائی کے پاس ٹھیکیداروں کی سیکورٹی کی رقوم موجود ہیں لیکن محکمہ ہائی وے کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے کناروں پر مٹی نہیں ڈالی جا رہی جس کی وجہ سے اربوں روپے کے منصوبہ جات برباد ہورہے ہیں ۔