سیلاب کے کٹاؤ کے ایریا میں سپر بند،فلڈ وال کیلئے فنڈز جاری
میانوالی(نامہ نگار)سابق ایم پی سے و ضلعی صدر مسلم لیگ ن میانوالی ملک محمد فیروز جوئیہ کی انتھک کوششوں اور عوامی احتجاج کے بعد موضع ڈھنگانہ کے دریائے سندھ کے۔۔۔
سیلابی پانی کے کٹاؤ کے ایریا میں سپر بند اور فلڈ وال کے قیام کا وقت آ گیا سی ایم پنجاب مریم نواز نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کے لیئے فنڈز جاری کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں ملک فیروز جوئیہ کی اہم میٹنگ ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایکسئین ایریگیشن کے ساتھ منعقد ہوئی۔ جس میں وزیراعلیٰ پنجاب سی ایم مریم نواز شریف کی جانب سے منظور شدہ پروگرام موضع ڈھنگانہ میں دریائے سندھ کے سیلابی پانی کے کٹاؤ کی روک تھام کے لئے فنڈز کی فراہمی اور ٹھیکہ داری کام پر مکمل لائحہ عمل طے کر لیا گیا۔