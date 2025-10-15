صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے کٹاؤ کے ایریا میں سپر بند،فلڈ وال کیلئے فنڈز جاری

  • سرگودھا
سیلاب کے کٹاؤ کے ایریا میں سپر بند،فلڈ وال کیلئے فنڈز جاری

میانوالی(نامہ نگار)سابق ایم پی سے و ضلعی صدر مسلم لیگ ن میانوالی ملک محمد فیروز جوئیہ کی انتھک کوششوں اور عوامی احتجاج کے بعد موضع ڈھنگانہ کے دریائے سندھ کے۔۔۔

 سیلابی پانی کے کٹاؤ کے ایریا میں سپر بند اور فلڈ وال کے قیام کا وقت آ گیا سی ایم پنجاب مریم نواز نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کے لیئے فنڈز جاری کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں ملک فیروز جوئیہ کی اہم میٹنگ ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایکسئین ایریگیشن کے ساتھ منعقد ہوئی۔ جس میں وزیراعلیٰ پنجاب سی ایم مریم نواز شریف کی جانب سے منظور شدہ پروگرام موضع ڈھنگانہ میں دریائے سندھ کے سیلابی پانی کے کٹاؤ کی روک تھام کے لئے فنڈز کی فراہمی اور ٹھیکہ داری کام پر مکمل لائحہ عمل طے کر لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر