پو لیو کیخلا ف جنگ پا کستان کے مستقبل کی جنگ ہے ،سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ پو لیو کے خلا ف جنگ پا کستان کے مستقبل کی جنگ ہے۔۔۔
پور ی قو م مل کر پاکستا ن کو پو لیو سے پا ک ملک بنا نے میں اپنا کر د ار ادا کر ے ملک میں 4کروڑ 54لا کھ بچوں کو پو لیو سے بچا نے کیلئے قطرے پلا نے کی مہم شروع ہو چکی ہے ا س مہم کو کامیاب بنا نا ہم سب کی ذمہ داری ہے لمحہ فکریہ ہے کہ بھرپور طریقہ سے پو لیو مہم چلانے کے با و جو د آ ج بھی ملک میں رواں سا ل 2در جن کے قریب پو لیو کیسز ر پور ٹ ہو ئے ہیں جو ہر حوا لہ سے تشویشنا ک ہے۔