صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیو کیخلا ف جنگ پا کستان کے مستقبل کی جنگ ہے ،سکندر حیات

  • سرگودھا
پو لیو کیخلا ف جنگ پا کستان کے مستقبل کی جنگ ہے ،سکندر حیات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ پو لیو کے خلا ف جنگ پا کستان کے مستقبل کی جنگ ہے۔۔۔

 پور ی قو م مل کر پاکستا ن کو پو لیو سے پا ک ملک بنا نے میں اپنا کر د ار ادا کر ے ملک میں 4کروڑ 54لا کھ بچوں کو پو لیو سے بچا نے کیلئے قطرے پلا نے کی مہم شروع ہو چکی ہے ا س مہم کو کامیاب بنا نا ہم سب کی ذمہ داری ہے لمحہ فکریہ ہے کہ بھرپور طریقہ سے پو لیو مہم چلانے کے با و جو د آ ج بھی ملک میں رواں سا ل 2در جن کے قریب پو لیو کیسز ر پور ٹ ہو ئے ہیں جو ہر حوا لہ سے تشویشنا ک ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر