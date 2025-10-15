صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول پمپ مالکان،نجی تعلیمی اداروں ،ہسپتال،مارکیٹوں میں سکیورٹی انتظامات نہ ہوسکے

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار )ڈی ایس پی کلورکوٹ ظفر کلیار کی زیرِ صدارت ایک ماہ قبل ہونے والے اجلاس کے فیصلوں پر عمل نہ ہوسکا۔۔۔

 مذکورہ اجلاس کے بعد اب تک کسی بھی پٹرول پمپ، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ، یا نجی ہسپتال میں مورچے تعمیر نہیں کیے گئے ، نہ ہی بیشتر دکانوں اور سونار مارکیٹوں کے باہر سکیورٹی گارڈز تعینات ہیں۔ مزید برآں، زیادہ تر مقامات پر جدید معیار کے کیمرے بھی نصب نہیں کیے گئے ۔عوامی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر خدانخواستہ کسی سانحے کی نوبت آئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ مالکان اور منتظمین کے ساتھ ساتھ انتظامیہ پر عائد ہوگی۔

