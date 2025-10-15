ڈی سی آفس کمیٹی رو م پریزن ہیلتھ کو نسل کاما ہا نہ اجلاس
سپرنٹنڈنٹ جیل نے قیدیوں کو ادویات اوردیگر طبی سہولیات کا ایجنڈا پیش کیا ادویات وغیر ہ کی ڈیمانڈ فوری طور پر سی ای او ہیلتھ کے آفس بھجوانے کی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت پریزن ہیلتھ کو نسل کاما ہا نہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی رو م میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلما ن احمد لو ن، سپرٹینڈنٹ سنٹرل جیل علی اکبر، سپرٹینڈنٹ ھائی پریزن محمد آصف، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر امیر احمد خان، سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول کنٹرول بو رڈ میڈم مہو ش نگا ہ کے علا وہ دیگر ممبران نے شرکت کی۔اجلاس میں سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل نے قیدیوں کو ادویات اوردیگر طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق ایجنڈا پیش کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہو ئے کہا کہ حکو مت پنجاب کی جا نب سے جیلوں میں مقید قیدیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے ہیلتھ کو نسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے ۔ انہوں نے ایم ایس اور سی ای او ہیلتھ کو ہدایت کی کہ سنٹرل جیل اورہائی پریزن جیل کے قیدیوں کو ادویات اور دیگر طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے ۔ انھوں نے جیل حکام کو ہدایت کی قیدیوں کیلئے ادویات اور دیگر طبی سہولیات کی ضرورت ہو اس کی ڈیمانڈ فوری طور پر سی ای او ہیلتھ کے آفس بھجوائی جائے تاکہ اس پر عملدرآمد کو یقینی بنا یا جاسکے ۔