فیملی ویلفیئر سنٹر ز قریبی ہیلتھ سنٹروں میں منتقل،کاکردگی خراب
سنٹرز کو فعال کرنے اور چلانے کیلئے منصوبہ بندی کا فقدان،ڈنگ ٹپاؤ پالیسی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع بھر میں قائم بہبود آبادی ڈیپارٹمنٹ کے فیملی ویلفیئر سنٹر ز کو قریبی ہیلتھ سنٹروں میں منتقل کئے جانے کے بعد ان کی رہی سہی کارکردگی بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ،جس کے باعث یہ شعبہ خزانے پر بوجھ بن کر رہ گیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت کے خصوصی منصوبہ کے تحت گزشتہ سال ضلع بھر کے 88فیملی ویلفیئر سنٹرز جو کہ کرایے کی عمارتوں میں قائم کئے گئے تھے کو قریبی بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سنٹروں میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان سنٹرز کو فعال کرنے اور چلانے کے لئے شروع دن سے منصوبہ بندی کا فقدان رہا اور ڈنک ٹپاؤ پالیسی کے تحت کام چلانے کی وجہ سے ان سنٹروں کی کارکردگی اب مفلوج ہو کررہ گئی ہے ،95فیصد سنٹرز کا عملہ بنیادی مراکز صحت جنہیں اب مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیدیا گیا ہے میں منتقل کئے گئے جو کہ پہلے آؤٹ سورس ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہے ، ان میں بہبود آبادی کے عملہ کو تاحال بیٹھنے اور دیگر بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کا بھی سامنا ہے ، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عملہ بوگس اعداد و شمار کے ذریعے سرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھر کر حکام بالا کو رام کر دیتا ہے اور ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کا اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، پاپولیشن حکام کے مطابق زیادہ تر سنٹرز دوردراز علاقوں میں قائم ہیں ان کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔