کمشنر جہانزیب اعوان کا سی او کارپوریشن کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ

  • سرگودھا
کمشنر جہانزیب اعوان کا سی او کارپوریشن کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے سی او میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔

انہوں نے سٹی روڈ، فیصل بازار، خوشاب روڈ، بلاک نمبر 12، گول چوک، آزاد چوک، پرانی پٹھہ منڈی روڈ اور کچہری بازار سمیت دیگر مقامات پر صفائی، تجاوزات کے خلاف کارروائی، پیچ ورک و دیگر محکموں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ ان دوروں کا مقصد عوامی سہولیات کو یقینی بنانا، شہری مسائل کا قریب سے مشاہدہ کرنا اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔

