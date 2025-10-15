پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر کی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے ہوٹلوں۔۔۔
کریانہ سٹورز،فوڈ پوائنٹس،گوشت و دودھ کی دکانوں اور مٹھائی کے کارخانوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مجموعی طور پر 60,479 لٹر دودھ چیک کیا گیا جن میں سے 300 لٹر سے زائد ناقص دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 18 کلوگرام مختلف کھانے کی اشیاء کو ضائع کیا گیا اور 3 لاکھ 48 ہزار 500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ 4 من سے زائد ناقص گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا۔