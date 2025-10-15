صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے ایپکا کے صدر سمیت ڈی سی کمپلیکس کے 9 افسران و ملازمین کے تبادلے اور نئی تعیناتیاں کر دیں۔

تبدیل ہونے والوں میں ریڈر اے سی آفس خوشاب مرتضیٰ، ریڈر تحصیلدار خوشاب شبیر، ڈی آر برانچ کے جونیئر کلرک سرفراز اور بی ایف سی برانچ کے جونیئر کلرک حسنین شامل ہیں۔ تقرر کے منتظر شاہزیب کو ہیڈ کلرک اے سی آفس نوشہرہ، حسنات کو ہیڈ کلرک اے سی آفس قائدآباد، محمد محسن کو ہیڈ کلرک ڈی سی آفس جبکہ عتیقہ قادر کو انچارج بی ایف سی برانچ تعینات کیا گیا ہے ۔ مزید برآں، غلام عباس کو لٹی گیشن اسسٹنٹ/لاء آفیسر کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ تبادلوں اور تقرریوں سے متعلق باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔

