تعلیم علم و ہنر کے مواقع دینا حکومت کی اولین ترجیح :محمد اشرف
نوجوانوں کو آن لائن تعلیم ڈیجیٹل کتب اور تحقیقی مواد تک رسائی دی جارہی ڈپٹی کمشنر کا ای لائبریری اور یوتھ سنٹر بھکر کا تفصیلی دورہ ،شعبہ جات کا معائنہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ای لائبریری اور یوتھ سنٹر بھکر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جدید سہولیات آئی ٹی لیب ڈیجیٹل لرننگ سیکشن اور نوجوانوں کے لیے قائم کردہ سرگرمیوں کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ای لائبریری جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ علمی مرکز ہے جہاں نوجوانوں کو آن لائن تعلیم ڈیجیٹل کتب اور تحقیقی مواد تک بآسانی رسائی فراہم کی جا رہی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ نوجوان طبقہ ملک کا قیمتی سرمایہ ہے اور انہیں تعلیم علم و ہنر کے مواقع دینا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے یوتھ سنٹر میں موجود مختلف سرگرمیوں جیسے کیریئر گائیڈنس سیشنز اور اسپورٹس سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ نوجوانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے بروئے کار لا سکیں۔