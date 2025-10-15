صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانزیب اعوان کا گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال کا دورہ ، پولیو کاؤنٹر کا معائنہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال کی او پی ڈی اور گائنی وارڈ میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، عملے کی کارکردگی اور انتظامی امور کا مشاہدہ کیا۔

واضح رہے کہ ہسپتال کی او پی ڈی اور گائنی بلاک کی حال ہی میں ری ویمپنگ کی گئی ہے، جس کے بعد کمشنر نے ان شعبوں میں انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف سے ملاقات کی اور علاج معالجے کے عمل، مریضوں کے رش اور سہولیات کے تسلسل سے متعلق گفتگو کی اور مریضوں کے لیے انتظار گاہوں میں کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر سرگودہا نے پولیو کاؤنٹر کا بھی معائنہ کیا جہاں بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جا رہے تھے۔

