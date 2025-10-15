صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو مہم،والدین کیلئے انوکھے انداز میں آگا ہی ،ڈھول کی تھاپ پر اعلانات

  • سرگودھا
میانوالی(نامہ نگار)میانوالی شہرکی گلی گلی میں پولیو آگاہی مہم جاری، والدین کو انوکھے انداز میں آگاہی دی جارہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسئین کے قطرے ضرور پلوائیں۔

محکمہ صحت اور کامنیٹ کے اشترک سے شہر کے مختلف گلی محلوں میں ڈھول اور اعلانات کے ذریعے قومی پولیو مہم سے متعلق آگاہی فراہم کی جارہی ہے کہ وہ اپنے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسئین کے دو قطرے پلوا کر عمر بھر کی معذوری سے محفوظ بنائیں۔ اس موقع پر انچارج کامنیٹ پروگرام میڈیم عائشہ عزیز نے بتایا کہ قومی پولیو مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے ہوچکا ہے جو 16 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی۔

