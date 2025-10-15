صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں سلطان علی رانجھا کی سی ای او ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی سے ملاقات

  • سرگودھا
کوٹ مومن(نمائندہ دنیا)میاں سلطان علی رانجھا، ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ سرگودھا ٹکٹ ہولڈر پی پی 73، نے صوبائی وزیر عشر و زکوٰۃ رانا منور غوث اور۔۔۔

 ضلعی صدر عبدالرزاق ڈھلوں کے ہمراہ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی سرگودھارانا شاہد سے ملاقات کی۔اس موقع پر ستھرا پنجاب پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں ضلع سرگودھا میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور عوامی سہولیات میں بہتری کے لیے عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

