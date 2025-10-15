میاں سلطان علی رانجھا کی سی ای او ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی سے ملاقات
کوٹ مومن(نمائندہ دنیا)میاں سلطان علی رانجھا، ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ سرگودھا ٹکٹ ہولڈر پی پی 73، نے صوبائی وزیر عشر و زکوٰۃ رانا منور غوث اور۔۔۔
ضلعی صدر عبدالرزاق ڈھلوں کے ہمراہ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی سرگودھارانا شاہد سے ملاقات کی۔اس موقع پر ستھرا پنجاب پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں ضلع سرگودھا میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور عوامی سہولیات میں بہتری کے لیے عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔