یونیورسٹی آف سرگودھا میں شعبہ سیاسیات کے زیر اہتمام دو روزہ سیشنز اختتام پذیر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں شعبہ سیاسیات کے زیر اہتمام ماڈل یونائیٹڈ نیشنز 2025 کے دو روزہ سیشنز اختتام پذیر ہو گئے، جن کا اہتمام پولیٹیکل سائنس اکیڈمک فورم نے کیا۔
اس علمی سرگرمی میں مختلف شعبہ جات کے طلبہ نے بطور نمائندگان شرکت کی اور بین الاقوامی مسائل پر مدلل دلائل، پالیسی مباحثوں اور قراردادوں کے ذریعے اپنی تحقیقی اور سفارتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس تھے۔