ڈی سی بھکر مریم نواز سکول برائے طلبہ سنٹر آف ایکسی لینس کا دورہ

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت خصوصی بچوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ مریم نواز سکول برائے خصوصی طلبہ سنٹر آف ایکسی لینس میں معیاری تعلیم و تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔

ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ادارے کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں بحالی پروگرام فزیوتھراپی اسپیشل ایجوکیشن کلاسز اور جدید تدریسی سازوسامان کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ادارے کے عملے اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ یہ مرکز خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ضلع بھکر کا ایک مثالی ادارہ ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ خصوصی بچے ہماری اجتماعی ذمہ داری ہیں ان کے چہروں کی مسکراہٹ ہی اصل کامیابی ہے۔

