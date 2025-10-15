ہسپتال میں کوئی مسئلہ ہو تو میرے علم میں لایا جائے، اسد مگسی
ضلعی انتظامیہ کے افسر اور ہیلتھ کو نسل کے ممبران ہسپتال کی مانیٹرنگ کریں
میانوالی (نامہ نگار )وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام الناس کو سرکاری ہسپتال میں علا ج معالجہ کی تما م بنیادی سہولیات فراہم کی جا ئیں اور صحت کے شعبہ میں مزید بہتری لائی جائے ۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقدہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کو نسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہو ئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے افسران اور ہیلتھ کو نسل کے ممبران ہسپتال کی مانیٹرنگ کریں اور کسی جگہ پر کو ئی مسئلہ ہو تو میر ے نو ٹس میں لائیں۔اجلاس میں ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال نے ہسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق تین نکا تی ایجنڈا پیش کیا ڈپٹی کمشنر نے ہیلتھ کو نسل کے ممبران کی مشاورت سے ایجنڈا کی با ضابطہ منظوری دے دی۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلما ن احمد لو ن، ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتا ل ڈاکٹر امیر احمد خان، ڈی ڈی دویلپمنٹ شعیب رضا خان سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول کنٹرول بورڈ میڈم مہوش نگا ہ کے علاو ہ دیگر ممبران نے شرکت کی۔