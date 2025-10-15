کمشنر کا اراضی ریکارڈ سنٹر کا اچانک دورہ، شہریوں سے ملاقات
سروس ڈلیوری کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا،سائلین سے سہولیات پر گفتگوسروس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا ،نظم و ضبط اور شفافیت بہتر بنائیں، کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے اراضی ریکارڈ سنٹر سرگودہا کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف کاؤنٹرز پر شہریوں سے ملاقات کی اور سروس ڈلیوری کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر نے سائلین سے فراہم کی جانے والی سہولیات، عملے کے رویے اور خدمات کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔انچارج مرکز نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سنٹر پر روزانہ اوسطاً تین سو کے قریب سائلین کو ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں۔
عملہ اوقات کار کے بعد بھی فرائض انجام دیتا ہے جبکہ ضرورت پڑنے پر اتوار کے روز بھی سروس فراہم کی جاتی ہے ۔کمشنر سرگودہا نے صفائی، نظم و ضبط اور شفافیت کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اراضی ریکاڑد سنٹر حکومت پنجاب کا اہم عوامی سہولت پروگرام ہیں جن کا مقصد شہریوں کو مختلف خدمات ایک ہی جگہ پر مہیا کرنا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ سروس کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور میرٹ پر مبنی شفاف نظام برقرار رکھا جائے گا۔کمشنر نے کہا کہ عوامی اطمینان اور کارکردگی میں مزید بہتری کے لیے ایسے اچانک دورے آئندہ بھی جاری رہیں گے ۔