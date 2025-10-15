کرشنگ سیزن : مڈل مین نے گنا اونے پونے داموں خریدنے کیلئے لنگوٹ کس لئے
آئندہ ماہ سے کرشنگ سیزن شروع ،غیر قانونی کنڈے قائم کرنے کے لئے مافیا سرگرم، ناپ تول میں کمی ،من مانے نرخو ں پر گنے کی خرید وفروخت ،کسانوں کے استحصال کی تیاریاں مکمل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مجوزہ کر شنگ سیزن 2025-26کے تحت امسال بھی غیر قانونی کنڈوں کے ذریعے مڈل مین نے کسانوں سے اونے پونے داموں گنا خریدنے کیلئے لنگوٹ کس لئے ، ذرائع کے مطابق آئندہ ماہ سے کرشنگ سیزن شروع ہونے کے پیش نظر غیر قانونی کنڈے قائم کرنے کے لئے مافیا سرگرم ہو گیا ہے ، ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کنڈوں کی شوگر ملوں میں بیٹھے انتظامی افراد کی نشاندہی پر محکمہ لیبر کے ذریعے باقاعدہ منظوری ظاہر کی جاتی ہے ،جہاں ناپ تول میں کمی کے علاوہ من مانے نرخوں پر گنے کی خرید و فروخت کے بعد شوگر ملوں کی یہی انتظامیہ انہیں ماننے سے انکار کر دیتی ہے جس کا مقصد لائسنس فیس، مارکیٹ فیس اور روڈ اسیس کی ادائیگیوں سے بچنا ہے اس عمل سے کسانوں کا استحصال تو ہوتا ہی ہے دوسری طرف سرکاری خزانے کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان غیر قانونی کنڈوں پر کسی قسم کا ریکارڈ مرتب نہیں کیا جاتا تاکہ دیگر مختلف اداروں کے ٹیکس سے بچا جا سکے ،یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس حوالے سے مارکیٹ کمیٹی اور ضلع کونسل کے ‘‘ این او سی ’’کو ضروری قرار دیا گیا ہے تاہم اس حوالے سے تاحال کسی نے رجوع نہیں کیا جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سرویلنس ٹیمیں تشکیل دے کر نگرانی کروائی جائے گی ، اور نشاندہی پرسخت ایکشن لیا جائے گا۔