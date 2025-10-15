سرکاری سکولوں کے 9 ہزار 476 کمرے خطرناک : تعمیر نو سست سانحہ ہونیکا خدشہ
2ہزار410کلا س رومز زیر استعمال ،تعمیر کیلئے لگ بھگ4 ارب مختص،ناقص منصوبہ بندی ،رکاوٹوں کے باعث ابتداء میں ہی سالانہ پروگرام مشکلات سے دوچار
سرگودھا(نعیم فیصل سے )پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلی مینٹیشن یونٹ نے سرگودھا سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام پر ناقص عملدرآمد کی نشاندہی کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت سرکاری سکولوں کے مجموعی طور پر 9ہزار479 کمرے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہوکر خطرناک قرار دیئے جانے کے باوجود ان کی تعمیر نو کے معاملات انتہائی سست روی کا شکار ہیں، باعث تشویش امر یہ ہے کہ ان میں سے 7ہزار69کلاس رومز کا استعمال تو ترک کر دیا گیا تاہم 2ہزار410کلا س رومز تاحال استعمال کئے جا رہے ہیں،جس کے باعث کسی بھی وقت کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے، ان میں ضلع سرگودھا کے 143،بھکر کے 118،خوشاب کے 200اور میانوالی کے 349سکول بھی شامل ہیں جن میں خستہ حال خطرناک کلاس رومز کی نشاندہی کی گئی ہے ،مانیٹرنگ ادارے کی جانب سے رپورٹ صوبائی و ضلعی حکام کو ارسال کرتے ہوئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کی ضرور ت پر زور دیا گیا جبکہ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ فنانس ڈیپارٹمنٹ حکومت کی جانب سے سالانہ ترقیاتی پروگرا م 2025-26کے تحت کلاس رومز کی تعمیر کیلئے لگ بھگ ساڑھے 3ارب، خطرناک عمارتوں کی تعمیر نو کیلئے نصف ارب مختص کر رکھے ہیں مگر ناقص منصوبہ بندی اور غلط اعداد و شمار سمیت مختلف رکاوٹوں کے باعث ابتداء میں ہی سالانہ پروگرام مشکلات سے دوچار ہو کرانتہائی سست روی کا شکار ہے ، جس کی ذمہ داری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پر عائد کی گئی ہے ،ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ کلاس رومز کی تعمیر نو کیلئے فیزبیلٹی رپورٹس نظر ثانی کے بعد حتمی منظوری کے پراسس میں ہے تعمیر نوکا عمل جلد شروع ہونے کی توقع ہے ۔