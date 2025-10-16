صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال سے سرگودھا گرین الیکٹرک بس سروس تعطل کا شکار

  • سرگودھا
بھلوال سے سرگودھا گرین الیکٹرک بس سروس تعطل کا شکار

بھلوال(نمائندہ دنیا) سرگودھا سے بھلوال ,بھلوال سے سرگودھاکے گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز تو کیا گیا تھا۔۔۔

 لیکن اب یہ سروس تعطل کا شکار ہے ۔ذرائع کے مطابق، سرگودھا ڈویژن میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت 33 الیکٹرک بسز کو مختلف روٹس پر چلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ان بسز کو سرگودھا سے بھلوال، سلانوالی، کوٹ مومن اور تحصیل ساہیوال سمیت مختلف روٹس پر چلایا جانا تھا۔ بھلوال لک موڑ روٹ ابھی تک تعطل کا شکار ہے اس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے ۔

 

