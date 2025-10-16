کندیاں: بین الصوبائی چیک پوسٹ پرنان کسٹم پیڈ گاڑی پکڑ لی گئی
کندیاں (نمائندہ دنیا)بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ کی کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ گاڑی پکڑ لی گئی۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ کندیاں نے بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں پر 24 گھنٹے چیکنگ کا عمل جاری ہے ۔ انچارج چیک پوسٹ نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور عیسیٰ خان نان کسٹم پیڈ گاڑی برآمد کر لی۔پولیس نے حسبِ ضابطہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے گاڑی اور ڈرائیور کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا، جنہوں نے کسٹم ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے ۔