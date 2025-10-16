صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں: بین الصوبائی چیک پوسٹ پرنان کسٹم پیڈ گاڑی پکڑ لی گئی

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ کی کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ گاڑی پکڑ لی گئی۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ کندیاں نے بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں پر 24 گھنٹے چیکنگ کا عمل جاری ہے ۔ انچارج چیک پوسٹ نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور عیسیٰ خان نان کسٹم پیڈ گاڑی برآمد کر لی۔پولیس نے حسبِ ضابطہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے گاڑی اور ڈرائیور کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا، جنہوں نے کسٹم ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

