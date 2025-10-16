صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم کی تبدیلی کے ساتھ مکھیوں اور مچھروں نے یلغار کر دی

  • سرگودھا
موسم کی تبدیلی کے ساتھ مکھیوں اور مچھروں نے یلغار کر دی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ مکھیوں اور مچھروں نے یلغار کر دی ۔۔۔

، مکھیوں اور مچھروں کی بہتات کی بڑی وجہ جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں نکاسی آب کی زبوں حالی کے باعث بنے والے گندے پانی کے جوہڑ ہیں جو مکھیوں اور مچھروں کی افزائش گاہ بنے ہوئے ہیں ۔،جن کے خاتمہ پر کوئی ادارہ دینے کو تیار نہیں ۔ محکمہ صحت کی کی کارکردگی صرف ڈینگی لاروا تلاش کرنے اور قومی سطح پر انسداد پولیو اور سرویکل کینسر کیخلاف چلائی جانیوالی مہم تک محدود ہیں ۔

 

