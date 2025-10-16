صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروموشن بورڈ کا انعقاد ،12 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی سب انسپکٹر کے عہدہ پر ترقی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) :انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں آر پی اومحمد شہزاد آصف خان کی زیرِصدارت پروموشن بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔جس میں سرگودھا ریجن کے۔۔۔

 مطلوبہ معیار پر پورا اترنے والے 12 اسسٹنٹ سب انسپکٹرزکو سب انسپکٹر کے عہدہ پر ترقی دی گئی۔ترقی یاب ہونے والے سب انسپکٹر صاحبان میں محمد رمضان، ظہیراحمد، طاہر محمود، وسیم عباس، عمار یاسر، شفقت اﷲ خان، محمد امتیاز، محمد عرفان خان، محمد جاوید شاہ، عمر فاروق، محمد عنصر، قمر نواز شامل ہیں۔ 

 

