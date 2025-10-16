صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن میں میرٹ سے ہٹ کر بھرتی ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے رابطے

  • سرگودھا
کارپوریشن میں میرٹ سے ہٹ کر بھرتی ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے رابطے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے بااثر مافیا نے مبینہ طور پر میرٹ سے ہٹ کر بھرتی ہونے والے اپنے عزیز واقارب کے کنٹریکٹ کو توسیع دینے کے لیے رابطے شروع کر دیئے ہیں ۔۔۔

ذرائع کے مطابق بلدیہ افسران نے اپنے رشتے دار اور مبینہ طور پر پیسے لیکر کنٹریکٹ پر بلدیہ میں بھرتی کئے تھے جنکا کنٹریکٹ جنوری میں ختم ہورہا ہے جسے توسیع دلانے کے لیے بااثر مافیا حرکت میں آگئی ہے ، اور کنٹریکٹ میں تو سیع کیلئے حکام بالا سے رابطے کئے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن