کارپوریشن میں میرٹ سے ہٹ کر بھرتی ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے رابطے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے بااثر مافیا نے مبینہ طور پر میرٹ سے ہٹ کر بھرتی ہونے والے اپنے عزیز واقارب کے کنٹریکٹ کو توسیع دینے کے لیے رابطے شروع کر دیئے ہیں ۔۔۔
ذرائع کے مطابق بلدیہ افسران نے اپنے رشتے دار اور مبینہ طور پر پیسے لیکر کنٹریکٹ پر بلدیہ میں بھرتی کئے تھے جنکا کنٹریکٹ جنوری میں ختم ہورہا ہے جسے توسیع دلانے کے لیے بااثر مافیا حرکت میں آگئی ہے ، اور کنٹریکٹ میں تو سیع کیلئے حکام بالا سے رابطے کئے جا رہے ہیں۔