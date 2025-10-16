طارق آباد قبرستان سے ملحقہ سرکاری اراضی قابضین سے واگزار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ ارسلان حیدر ہاشمی کی ہدایات پر کنٹونمنٹ بورڈ کی انکروچمنٹ ٹیم نے۔۔۔
شہر کے علاقہ طارق آباد قبرستان سے ملحقہ سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے قابضین سے اراضی واگزار کروا لی۔اور تمام تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا او ایگزیکٹو آفیسر ارسلان حیدر ہاشمی نے بتایا کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین اور تجاوزات کے خلاف کاروائی کو بلا ام تیاز جاری رکھا جائے گا اور یومیہ کی بنیاد پر آپریشن کو جاری ہے ۔