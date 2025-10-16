صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طارق آباد قبرستان سے ملحقہ سرکاری اراضی قابضین سے واگزار

  • سرگودھا
طارق آباد قبرستان سے ملحقہ سرکاری اراضی قابضین سے واگزار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ ارسلان حیدر ہاشمی کی ہدایات پر کنٹونمنٹ بورڈ کی انکروچمنٹ ٹیم نے۔۔۔

 شہر کے علاقہ طارق آباد قبرستان سے ملحقہ سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے قابضین سے اراضی واگزار کروا لی۔اور تمام تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا او ایگزیکٹو آفیسر ارسلان حیدر ہاشمی نے بتایا کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین اور تجاوزات کے خلاف کاروائی کو بلا ام تیاز جاری رکھا جائے گا اور یومیہ کی بنیاد پر آپریشن کو جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریٹر کراچی پلان پرکام شروع،فریم ورک تیار

عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پرافسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ

گلے میں پیوست چاقو نکالنے کا کامیاب آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن