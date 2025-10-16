صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمیشہ اداروں کے ساتھ تعاون کی پالیسی کو اپنایا ہے ،صرافہ ایسوسی ایشن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صرافہ ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلی متین احمد قریشی جنرل سیکرٹری محمد اسلام نائب صدر شیخ منظور الہی آصف چشتی عبدالستار انجم سمیت دیگر رہنماؤں نے ایف بی آر حکام کے ساتھ میٹنگ کے۔۔۔

 دوران کہا کہ صرافہ ایسوسی ایشن نے ہمیشہ اداروں کے ساتھ تعاون کی پالیسی کو اپنایا ہے ۔امید ہے ادارے بھی ہم سے تعاون کریں گے کسی بھی ادارے کو کوئی ریکارڈ وغیرہ درکار ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر جس طرح ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے وہ درست نہیں،انہوں نے کہا کہ ٹیکس لینا ایف بی آر کی ذمہ داری ہے اور ٹیکس دینا ہماری اس لیے ضروری ہے کہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ دونوں جانب سے لچک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ۔ 

 

