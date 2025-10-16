صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن اور اقلیتی حقوق کے عنوان پر جم خانہ کلب میں سیمینار

  • سرگودھا
امن اور اقلیتی حقوق کے عنوان پر جم خانہ کلب میں سیمینار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یو این ڈی پی کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کیلئے امن اور اقلیتی حقوق کے عنوان پر جم خانہ کلب میں منعقدہ سیمینار میں اتحاد العلماء کے۔۔۔

 ضلعی صدر قاضی نگاہ مصطفے ،جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق،تحفظ ختم نبوت کے مولانا عبدالرشید، مولانا عباس انقلابی،مولانا عبید الرحمن،پروگرام کوآرڈینیٹر سناور عالم پروگرام انچارج احمد ریاض ،خاتون ایڈوکیٹ شیزا رانا اور دیگر نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات اخوت، مساوات اور عدل پر قائم ہیں اور اقلیتوں کو بھی تمام مساوی حقوق حاصل ہیں ،آخر میں قیام امن کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ہم آہنگی کے لئے دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی ایچ کیو ٹوبہ میں ڈائیلسز مشینیں خراب، مریض پریشان

کمشنر فیصل آباد کا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اے سی کمالیہ کی کارروائیاں، ناجائز منافع خوروں پر جرمانے

جھنگ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ خواجہ سرا ملتان سے بازیاب

جڑانوالہ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات تیز

موسمی بیماریاں ، نزلہ، کھانسی،بخار کے مریضوں میں اضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن