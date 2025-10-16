امن اور اقلیتی حقوق کے عنوان پر جم خانہ کلب میں سیمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یو این ڈی پی کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کیلئے امن اور اقلیتی حقوق کے عنوان پر جم خانہ کلب میں منعقدہ سیمینار میں اتحاد العلماء کے۔۔۔
ضلعی صدر قاضی نگاہ مصطفے ،جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق،تحفظ ختم نبوت کے مولانا عبدالرشید، مولانا عباس انقلابی،مولانا عبید الرحمن،پروگرام کوآرڈینیٹر سناور عالم پروگرام انچارج احمد ریاض ،خاتون ایڈوکیٹ شیزا رانا اور دیگر نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات اخوت، مساوات اور عدل پر قائم ہیں اور اقلیتوں کو بھی تمام مساوی حقوق حاصل ہیں ،آخر میں قیام امن کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ہم آہنگی کے لئے دعا کی گئی۔