شہریوں کے واٹس ایپ ہیک کر کے ایس ایم ایس بھیج کر پیسے مانگنے کا انکشاف
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )نامعلوم ہیکرز کی جانب سے شہریوں کے واٹس ایپ ہیک کر کے ایس ایم ایس بھیج کر پیسے مانگنے کا انکشاف ہوا ہے ،اس حوالے سے کئی شہریوں نے شکایت بھی کی ہے۔۔۔
جبکہ متعدد نے ایس ایم ایس کر نے والے کو اپنا عزیز جان کر پیسے بھی ارسال کر دئیے ہیں،ایسا ہی واقعہ صحافی راؤ ارشد عزیز کے ساتھ بھی پیش آیا ،ان کے فون کی ہیکنگ 4گھنٹوں کے بعد ختم ہوئی، شہری حلقوں نے ایف آئی اے سے ان ہیکروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔