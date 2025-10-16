صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی نوجوانوں کو خصوصی ٹاسک دیدئیے ، فاروق حسنات

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (CCD) اپنے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھہ کی ہدایات پر بھرپور عمل درآمد کر رہا ہے ۔۔۔۔

انچارج سی سی ڈی تحصیل بھیرہ حاجی ملک فاروق حسنات نے کہا ہے کہ سی سی ڈی کے نوجوانوں کو خصوصی ٹاسک دے دیے گئے ہیں تاکہ سٹریٹ کرائم، گھروں میں ڈکیتی یا ظلم و زیادتی، اور تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات کو اخلاقی بے راہ روی میں ملوث کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے ۔

 

