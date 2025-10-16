بھلوال میں پینے کا پانی مضر صحت ،مسئلے کو فوری حل کیا جائے ،شیخ رضوان ارشد
بھلوال(نمائندہ دنیا )سماجی و سیاسی شخصیت صدر مرکزی انجمن تاجران بھلوال شیخ رضوان ارشد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرے جو انکا حق ہے۔۔۔
انکے بنیادی مسائل کے حل کیلئے ٹھوس اقدامات اٹھائے ۔ بھلوال میں پینے کا پانی مضر صحت ہو چکا ہے عوام اس پانی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہور ہی ہے میٹھا صاف پانی انکی بنیادی ضرورت ہے اس اہم عوامی کو مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ اور بھلوال کے تمام چکوک میں میٹھے صاف پانی کی فراہمی(فلٹریشن مشینیں نصب)کرکے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے ۔