صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال میں پینے کا پانی مضر صحت ،مسئلے کو فوری حل کیا جائے ،شیخ رضوان ارشد

  • سرگودھا
بھلوال میں پینے کا پانی مضر صحت ،مسئلے کو فوری حل کیا جائے ،شیخ رضوان ارشد

بھلوال(نمائندہ دنیا )سماجی و سیاسی شخصیت صدر مرکزی انجمن تاجران بھلوال شیخ رضوان ارشد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرے جو انکا حق ہے۔۔۔

 انکے بنیادی مسائل کے حل کیلئے ٹھوس اقدامات اٹھائے ۔ بھلوال میں پینے کا پانی مضر صحت ہو چکا ہے عوام اس پانی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہور ہی ہے میٹھا صاف پانی انکی بنیادی ضرورت ہے اس اہم عوامی کو مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ اور بھلوال کے تمام چکوک میں میٹھے صاف پانی کی فراہمی(فلٹریشن مشینیں نصب)کرکے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریٹر کراچی پلان پرکام شروع،فریم ورک تیار

عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پرافسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ

گلے میں پیوست چاقو نکالنے کا کامیاب آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن