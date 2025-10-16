کلورکوٹ:پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، اسسٹنٹ کمشنر
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی اولین قومی ذمہ داری ہے ۔۔۔
۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے کم عمر بچوں کو لازمی طور پر پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں تاکہ ہم پولیو فری پاکستان کا خواب شرمندئہ تعبیر بنا سکیں۔انہوں نے یہ بات تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کلورکوٹ میں انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جو عمر بھر کی معذوری کا باعث بنتی ہے ۔ اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے والدین کے تعاون کے بغیر مہم کامیاب نہیں ہو سکتی۔