حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے ، احتجاج اور دھرنوں سے نہیں گرایا جا سکتا ، ارشد محمود ایڈووکیٹ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر چو دھری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے مسلم لیگ(ن) کی حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے اسے کسی بھی صورت میں احتجاج اور۔۔۔

 دھرنوں کے ذریعے نہیں گرایا جا سکتا قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں وکلا کے وفد سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے عدلیہ کی بحالی، جمہوریت کے تحفظ اور اداروں کے وقار کی بلندی کیلئے جو قربانیاں دیں ان کی مثال نہیں ملتی ۔

 

