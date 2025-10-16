صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ سرگودھا کو چالان سٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ۔۔۔

اور ہمارے پاس لوگوں کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر اگست ستمبر اکتوبر کے چالان اٹھا کر لا رہی ہے کہ یہ ہمیں یکمشت بھجوا دیے گئے ہیں جبکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل سیف سٹی پروجیکٹ کے آغاز سے قبل فروخت کر دیے تھے۔ ان کے بارے میں سرگودھا کی ٹریفک پولیس سیف سٹی پروجیکٹ والوں نے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا اور بلا سوچے سمجھے چالانوں کی بھرمار کر دی ہے جو غریب عوام پر ظلم کے مترادف ہے ۔

 

