چیف منسٹر پنجاب آسان روزگار سکیم ،قرض فراہمی شروع:خواجہ عمران
سرگودھا کے لیے 18 ارب کے انٹرسٹ فری قرضہ جات،رقم بینک سے ملے گی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف منسٹر پنجاب آسان روزگار سکیم کے تحت سرگودھا کے لیے 18 ارب روپے کے انٹرسٹ فری قرضہ جات کی فراہمی کا شروع کر دی گئی ہے ۔ یہ بات خواجہ عمران ڈائریکٹر پین لاہور نے اپنی چیمبر آمد کے موقع پر اراکین مجلس عاملہ و ممبران سرگودھا چیمبر سے اپنے خطاب کے دوران بتائی۔انہوں نے مزید بتایا کہ یہ قرضہ جات بینک آف پنجاب کے ذریعے دیے جائیں گے ۔ ا س قرضہ سکیم کے تحت تمام چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کرنے والوں کو برابر کے مواقع حاصل ہوں گے ۔ایکسپورٹ کے کاروبار سے منسلک افراد کو پانچ کروڑ روپے تک جب کہ دیگر کاروباری حضرات کو تین کروڑ روپے تک کا قرضہ جات کا اجراء کیا جائے گا۔یہ قرضہ جات آسان روزگار سکیم کی پورٹل پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔اس کے لیے ایکٹیو ٹیکس گزار ہونا اور سم اپنے نام ہونا ضروری ہے ۔ یہ قرضہ جات پچیس سے پچپن سال کی عمر کے پنجاب کے رہائشیوں کو دیے جائیں گے ۔