صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف منسٹر پنجاب آسان روزگار سکیم ،قرض فراہمی شروع:خواجہ عمران

  • سرگودھا
چیف منسٹر پنجاب آسان روزگار سکیم ،قرض فراہمی شروع:خواجہ عمران

سرگودھا کے لیے 18 ارب کے انٹرسٹ فری قرضہ جات،رقم بینک سے ملے گی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف منسٹر پنجاب آسان روزگار سکیم کے تحت سرگودھا کے لیے 18 ارب روپے کے انٹرسٹ فری قرضہ جات کی فراہمی کا شروع کر دی گئی ہے ۔ یہ بات خواجہ عمران ڈائریکٹر پین لاہور نے اپنی چیمبر آمد کے موقع پر اراکین مجلس عاملہ و ممبران سرگودھا چیمبر سے اپنے خطاب کے دوران بتائی۔انہوں نے مزید بتایا کہ یہ قرضہ جات بینک آف پنجاب کے ذریعے دیے جائیں گے ۔ ا س قرضہ سکیم کے تحت تمام چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کرنے والوں کو برابر کے مواقع حاصل ہوں گے ۔ایکسپورٹ کے کاروبار سے منسلک افراد کو پانچ کروڑ روپے تک جب کہ دیگر کاروباری حضرات کو تین کروڑ روپے تک کا قرضہ جات کا اجراء کیا جائے گا۔یہ قرضہ جات آسان روزگار سکیم کی پورٹل پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔اس کے لیے ایکٹیو ٹیکس گزار ہونا اور سم اپنے نام ہونا ضروری ہے ۔ یہ قرضہ جات پچیس سے پچپن سال کی عمر کے پنجاب کے رہائشیوں کو دیے جائیں گے ۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے کے احکامات

کمشنر گوجرانوالہ کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ریلوے پھاٹک پر مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک روکنے کیلئے وارڈنز تعینات

بہاولپور نے ٹی 20بلائنڈ کر کٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سمو گ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن