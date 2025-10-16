صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 لاکھ 2 ہزار 713 بچوں کو پولیو ڈراپس پلا دئیے گئے

  • سرگودھا
3 لاکھ 2 ہزار 713 بچوں کو پولیو ڈراپس پلا دئیے گئے

ٹیمیں گھر گھر جا کر غیر حاضر بچوں تک رسائی کو یقینی بنا رہی ہیں،بریفنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع بھر میں انسدادِ پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے ۔ مہم کے ابتدائی دو روز میں 3 لاکھ 2 ہزار 713 بچوں کو پولیو سے بچاؤکے قطرے پلائے گئے ، جو دو دونوں کے مقررہ ہدف کا 93 فیصد ہے ۔ اس امر کا انکشاف ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت ہونے والے ضلعی انسدادِ پولیو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل ، ڈبلیو ایچ او کے نمائندے اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب تک 2115 بچوں کو زیرو ڈوز دی جا چکی ہے ، جبکہ ٹیمیں گھر گھر جا کر غیر حاضر بچوں تک رسائی کو یقینی بنا رہی ہیں۔ مہم میں فیلڈ ورکرز، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز اور رضاکار بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسدادِ پولیو مہم قومی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، چیف کمشنر

راول ڈیم، گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی شروع

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4 دکانیں سیل، 3 لاکھ جرمانہ

اسلام آباد، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 37 نئے کیس رپورٹ

رشتہ کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو عمرقید

2منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن