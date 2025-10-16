3 لاکھ 2 ہزار 713 بچوں کو پولیو ڈراپس پلا دئیے گئے
ٹیمیں گھر گھر جا کر غیر حاضر بچوں تک رسائی کو یقینی بنا رہی ہیں،بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع بھر میں انسدادِ پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے ۔ مہم کے ابتدائی دو روز میں 3 لاکھ 2 ہزار 713 بچوں کو پولیو سے بچاؤکے قطرے پلائے گئے ، جو دو دونوں کے مقررہ ہدف کا 93 فیصد ہے ۔ اس امر کا انکشاف ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت ہونے والے ضلعی انسدادِ پولیو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل ، ڈبلیو ایچ او کے نمائندے اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب تک 2115 بچوں کو زیرو ڈوز دی جا چکی ہے ، جبکہ ٹیمیں گھر گھر جا کر غیر حاضر بچوں تک رسائی کو یقینی بنا رہی ہیں۔ مہم میں فیلڈ ورکرز، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز اور رضاکار بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسدادِ پولیو مہم قومی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔