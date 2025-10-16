سیف سٹی اچھا پراجیکٹ،3ماہ کے چالان بھیجنا ظلم ہے ،شہری
بدقسمتی ہے کہ یہاں جتنا مرضی ظلم ہو جائے ارکان اسمبلی آواز نہیں اٹھائیں گے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہریوں نے سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ اچھا منصوبہ ہے مگر جس طرح تین تین ماہ کے چالان لوگوں کو یکمشت بھجوائے جا رہے ہیں جو کہ ظلم ہے اور یہ ظلم عام شہریوں پر ہو رہا ہے ارکان اسمبلی اور مختلف تنظیمیں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں شہریوں ارشد محمود محمد عابد افتخار ملک راؤ محمد جنید عبدالرشید محمد حمید ودیگر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جتنا مرضی ظلم ہو جائے مگر ارکان اسمبلی آواز نہیں اٹھائیں گے خواہ وہ اپوزیشن کے ہوں یا پھر حکومتی ،تمام اپنے ذاتی مفادات میں مگن ہیں ، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت حکومت کو بد نام کیا جا رہا ہے وزیراعلی پنجاب اس کا نوٹس لیں ۔