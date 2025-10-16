بوسیدہ تار اور پول ،معمولی بارش سے بھی بجلی بند
بجلی کی لائنوں کی فوری درستگی کی جائے ،شہریوں کا فیسکو سے مطالبہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)بجلی کے بوسیدہ تار اور پول ہونے کی وجہ سے موسم کی تھوڑی سے خرابی پر کئی کئی گھنٹے بجلی کا بند رہنا معمول بن گیا ۔ مڈھ رانجھا فیڈر میں فیسکو کوٹ مومن سب ڈویژن کی جانب سے بجلی فراہم کی جارہی ہے ۔بجلی کے تار او رپول بوسیدہ ہونیکی وجہ سے تھوڑی سے ہوا چلنے یا بارش آتے ہی مڈھ رانجھا اور گر دونواح میں بجلی کا ترسیلی نظام معطل ہوجاتا ہے جو شہریوں کو کئی کئی گھنٹے بجلی کے بحال ہونے کا انتظا ر کرنا پڑتا ہے اکثر مقامات پربجلی کی تاریں او رپول زیاد ہ تر روڈ سے ہٹ کر زرعی زمینوں میں ہونے کی وجہ سے تاریں درختوں کی ٹہنیوں سے ٹکرانے سے بھی بجلی ٹرپ کرجاتی ہے ۔ علاقہ مکینوں نے فیسکو کے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لائنوں کی فوری طور پر درستگی کی جائے تاکہ بجلی کا ترسیلی نظام بہتر ہوسکے ۔