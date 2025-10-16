صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر انکم سپورٹ کی رقوم غیرقانونی طور پر نکلوانے کا انکشاف

  • سرگودھا
بینظیر انکم سپورٹ کی رقوم غیرقانونی طور پر نکلوانے کا انکشاف

پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے چھاپے ،ڈیوائسز بند،ملزم فرار،مقدمہ درج

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم کی غیر قانونی ترسیل کی اطلاع پر ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرام ملک صفدر محمود نے چک 83 جنوبی اور چک 27 جنوبی میں مشترکہ کارروائی کی ،کارروائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے منظور شدہ کیمپوں سے ڈیوائسز نکال کر انہیں غیر قانونی مقامات پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں مستحقین کی رقوم غیر قانونی طریقے سے نکالی جا رہی تھیں،چھاپے کے دوران غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والی ایجنٹ ڈیوائسز بند کر دی گئیں، تاہم ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

