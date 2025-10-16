صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام محکموں کے افسروں کو تیاری، لاگت بارے رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت اینٹ کے معیار اور سائز پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا،اے ڈی سی جی

بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر) اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو کی صدارت بھٹہ ہائے خشت پر فی ہزار اینٹ کی قیمت کے تعین کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ای اے ڈی اے ، ڈسٹرکٹ آفیسر لیبر،زراعت،انہار، فاریسٹ،محکمہ ماحولیات کے افسران اور بھٹہ مالکان نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو نے بھٹہ مالکان سے فی ہزار اینٹ کی تخمینہ لاگت اور پیداواری اخراجات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اینٹوں کی تیاری، لاگت اور معیار سے متعلق اپنی جامع رپورٹس جلدازجلد جمع کروائیں تاکہ ضلع میں فی ہزار اینٹ کا سرکاری ریٹ مقرر کیا جا سکے ۔اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو نے واضح کیا کہ اینٹ کے معیار اور سائز پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 

 

 

 

