عوام ویسٹ مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں ،عشنہ طاہر

  • سرگودھا
روزانہ کی بنیاد پر صفائی، کوڑا کرکٹ کے فوری خا تمہ اور پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے

بھیرہ(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق تحصیل بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم کامیابی سے جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ صفائی و ستھرائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے دن رات بھرپور محنت کر رہا ہے ۔ عوام کو چاہیے کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں ویسٹ مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ صاف، صحت مند اور خوبصورت ماحول برقرار رکھا جا سکے انہوں نے بتایا کہ ایس جی ڈبلیو ایم سی کی جانب سے بھیرہ جنرل بس اسٹینڈ پر روزانہ کی بنیاد پر صفائی، کوڑا کرکٹ کے فوری خاتمے اور پانی کے چھڑکاؤ کا عمل باقاعدگی سے جاری ہے تاکہ مسافروں کو بہتر سہولیات اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔کمپنی کے ڈائریکٹر شیخ سلیمان اقبال نے کہا کہ صفائی کے ساتھ ساتھ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر بھی پانی کے چھڑکاؤ کا عمل جاری ہے ، جس کا مقصد گردوغبار کا خاتمہ ہے ۔

 

