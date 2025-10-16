صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی و پھل فروشوں کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں

  • سرگودھا
سبزی و پھل فروشوں کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں

نرخنامے ردی کی ٹوکریوں میں ڈال کر گاہکوں کی جیبیں خالی کی جارہی ہیں

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں پرائس کنٹرول سسٹم غیر فعال ہونے کے سبب سبزی و پھل فروشوں کی من مانیان عروج پر پہنچ گئیں ، سبزی فروش مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے یومیہ سطح پر جاری کئے جانیوالے نرخنامے ردی کی ٹوکریوں میں ڈال کر گاہکوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ، ستم ظریفی یہ ہے کہ اشیائے خرودو نوش کے نرخوں کو منعمول پر رکھنے کے ذمہ دار پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مارکیٹوں اور بازاروں کی مانیٹرنگ تو کجا گرافروشی کے خلاف شکایات کرنیوالے صارفین کی فون کال تک سننا گواراہ نہیں کرتے ، جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو ہر سطح پر ریلیف دینے کے اعلانات کئے جارہے ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات کی عوام تک منتقلی ممکن نظر نہیں آتی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن