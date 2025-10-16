سبزی و پھل فروشوں کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں
نرخنامے ردی کی ٹوکریوں میں ڈال کر گاہکوں کی جیبیں خالی کی جارہی ہیں
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں پرائس کنٹرول سسٹم غیر فعال ہونے کے سبب سبزی و پھل فروشوں کی من مانیان عروج پر پہنچ گئیں ، سبزی فروش مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے یومیہ سطح پر جاری کئے جانیوالے نرخنامے ردی کی ٹوکریوں میں ڈال کر گاہکوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ، ستم ظریفی یہ ہے کہ اشیائے خرودو نوش کے نرخوں کو منعمول پر رکھنے کے ذمہ دار پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مارکیٹوں اور بازاروں کی مانیٹرنگ تو کجا گرافروشی کے خلاف شکایات کرنیوالے صارفین کی فون کال تک سننا گواراہ نہیں کرتے ، جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو ہر سطح پر ریلیف دینے کے اعلانات کئے جارہے ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات کی عوام تک منتقلی ممکن نظر نہیں آتی ۔