آپریشن کلین اپ ،پختہ تعمیرات مسمار ،عارضی تجاوزات ختم
چک نمبر46 اڈا اور پل 111کے اطراف کارروائی ،دکاتداروں کو وارننگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر اور نواحی علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ ،پختہ تجاوزات مسمار ،عارضی تجاوزات ہٹوا دی گئیں، ضلعی و تحصیل انتظامیہ نے شہر کی مرکزی شاہراہوں، اڈوں اور بازاروں سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے مربوط پلان کے تحت کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں پیرا فورس اور تحصیل انتظامیہ کی ٹیموں نے چک نمبر46 اڈا اور پل 111کے اطراف کارروائی کرتے ہوئے درجنوں غیر قانونی تعمیرات، پختہ دکانوں کے بڑھائے گئے حصے ، تھڑے ، شیڈ اور فٹ پاتھوں پر رکھی گئی عارضی تجاوزات کو مسمار کر دیا۔ بھاری مشینری کی مدد سے راستوں میں رکاوٹ بننے والی دیواریں اور چبوترے ہٹا دیے گئے جبکہ موقع پر موجود تاجروں اور دکانداروں کو خبردار کیا گیا کہ آئندہ تجاوزات کرنے پر سامان ضبط کر لیا جائے گا اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔