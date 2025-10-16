ای بز پورٹل کے حوالے سے کمشنر کی زیر صدارت بریفنگ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوام دوست اقدام ای بز پورٹل کے حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک بریفنگ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں ای بز پورٹل کی پیشرفت، کارکردگی اور اس کے عملی نفاذ کے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ فوکل پرسن/ ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن نے اجلاس کو بتایا کہ ای بز پورٹل سے مختلف این او سی، پرمٹس اور اجازت ناموں کے حصول کا عمل تیزی سے ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو دفاتر کے غیر ضروری چکر لگانے سے نجات ملے اور تمام عمل شفاف انداز میں مکمل ہو۔