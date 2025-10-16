صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای بز پورٹل کے حوالے سے کمشنر کی زیر صدارت بریفنگ اجلاس

  • سرگودھا
ای بز پورٹل کے حوالے سے کمشنر کی زیر صدارت بریفنگ اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوام دوست اقدام ای بز پورٹل کے حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک بریفنگ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 اجلاس میں ای بز پورٹل کی پیشرفت، کارکردگی اور اس کے عملی نفاذ کے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ فوکل پرسن/ ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن نے اجلاس کو بتایا کہ ای بز پورٹل سے مختلف این او سی، پرمٹس اور اجازت ناموں کے حصول کا عمل تیزی سے ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو دفاتر کے غیر ضروری چکر لگانے سے نجات ملے اور تمام عمل شفاف انداز میں مکمل ہو۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے کے احکامات

کمشنر گوجرانوالہ کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ریلوے پھاٹک پر مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک روکنے کیلئے وارڈنز تعینات

بہاولپور نے ٹی 20بلائنڈ کر کٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سمو گ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن