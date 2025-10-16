بنو قابل پروگرام ہر لحاظ سے سود مند ، انقلابی نتائج کا حامل ثابت ہوگا،اویس قاسم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ملک کے نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے تیار کرنے اور خود مختاری کے ساتھ روزگاری کے مواقع فراہم کرنے کیلئے الخدمت فاونڈیشن نے مفت آئی ٹی کورسز کے پروگرام بنو قابل کا آغاز کر دیا ۔۔۔
جو ہر لحاظ سے سود مند ثابت ہوگا اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہونگے ، ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی کے ضلعی امیر اویس قاسم تلہ نے اسامہ اعجاز، میاں انعام الحق قیصر، عمران حسن اعوان و دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ \\\"بنو قابل\\\" پروگرام انقلابی نتائج کا حامل ثابت ہوگا ۔