ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ پرائمری سکول بہاری کالونی بھکر کا دورہ

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ پرائمری سکول بہاری کالونی بھکر کا دورہ کیا۔۔۔

 انہوں نے موقع پر تعلیمی سرگرمیوں، طلباء کی حاضری، اساتذہ کی کارکردگی اور سکول کے انفراسٹرکچر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سکول میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے اور تعلیمی معیار کو بلند رکھنے کے لیے اساتذہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے ۔

 

 

