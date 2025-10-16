نواز شریف کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا سول ورک15نومبر تک مکمل
مسجد، چار فلورز اور ٹوائلٹ بلاک مکمل ، کیفے ٹیریا پر کام جاری ہے ،بریفنگ کمشنر کا معائنہ،اوپی ڈی کا دورہ،مریضوں کی ادویات کی شکایت پر فوری ایکشن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے بدھ کے روز گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے تعمیراتی کاموں کا موقع پر جا کر جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مسجد، چار فلورز اور ٹوائلٹ بلاک مکمل کر لیے گئے ہیں، کیفے ٹیریا پر کام جاری ہے جبکہ لفٹ فنکشنل کر دی گئی ہے ۔ کمشنر نے خود لفٹ کے ذریعے مختلف فلورز کا معائنہ کیا۔ تمام سول ورک 15 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا جبکہ جدید مشینری کی خریداری کا عمل بھی جاری ہے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے او پی ڈی بلاک کا بھی معائنہ کیا، جہاں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور روزانہ سو سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے ۔ کمشنر نے ڈاکٹرز اور مریضوں سے گفتگو کی۔ اس دوران بعض ادویات کی کمی کی نشاندہی پر انہوں نے موقع پر ہی سیکرٹری ہیلتھ کو پیغام بھیج کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ ۔کمشنر نے کہا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایک اہم منصوبہ ہے جس کے فعال ہونے سے سرگودہا سمیت اردگرد کے اضلاع کے عوام کو جدید اور معیاری طبی سہو لیات میسر آئیں گی۔